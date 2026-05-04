POL-FR: Freiburg- St. Georgen: Gartenhütte abgebrannt
Freiburg (ots)
Am Freitagmorgen, 01.05.2026, kurz nach 6:30 Uhr wurde eine brennende Gartenhütte in der Malteserordensstraße im Freiburger Stadtteil St. Georgen gemeldet.
Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an der in Vollbrand stehenden Konstruktion begonnen und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bereiche verhindern. Verletzt wurde niemand.
Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt ein technisches Gerät in Betracht. Hinweise für eine vorsätzliche Brandlegung hingegen liegen derzeit nicht vor.
ak
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