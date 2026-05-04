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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Imbisswagen mit Graffiti verunstaltet - Zeugen gesucht"; hier: Erneute Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nachdem bereits in der Nacht auf Mittwoch 29.04.2026, Unbekannte einen Imbisswagen im Colombi-Park in Freiburg durch Graffiti-Sprühereien verunstaltet hatten, ereignete sich nun erneut ein Vorfall an dem Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in der Nacht auf Freitag, 01.05.2026, kurz vor 3 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet, dass zwei Unbekannte gegen den auf dem Parkgelände abgestellten Imbisswagen getreten und dabei den rechten Außenspiegel beschädigt hätten.

Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die beiden Täter, zu denen keine Personenbeschreibung vorlag, bereits geflüchtet und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Da, wie im ersten Fall vom Vortag, ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht erneut nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können.

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Meldung vom 30.04.2026:

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 28.04.2026, 20:00 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 08:30 Uhr einen Imbisswagen im Freiburger Colombi-Park mit Graffiti besprüht.

Das Fahrzeug, welches mit dem Verkauf von koscherem Essen geworben hatte, war vor einem dort befindlichen Museum abgestellt und von der unbekannten Täterschaft mit blau-türkiser sowie roter Farbe besprüht worden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei Freiburg die Ermittlungen übernommen hat und nun Zeugen sucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegengenommen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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