Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Einbruch in Waldkindergarten

Freiburg (ots)

March - Zwischen Samstag 17.05.2025 13:00 Uhr und Sonntag 18.05.2025 13:00 Uhr wurde in den Waldkindergarten Huschkusch eingebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Überblick eine Axt. Beschädigt wurde eine Seitentüre des Gruppenwagens. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

