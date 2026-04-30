Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Brand eines Mehrfamilienhauses - 1. Folgemeldung

Freiburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und nach knapp zwei Stunden war der Brand gelöscht. Die beiden Dachgeschosswohnungen sind durch das Feuer erheblich beschädigt worden und nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Wohnungen wurden durch das Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch diese sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde Grafenhausen kümmerte sich um die Unterbringung der Betroffenen. Ein Brandermittler hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen. Zu Brandursache kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden.

Ursprungsmeldung:

Grafenhausen: Brand eines Mehrfamilienhauses - Erstmeldung

Am Freitag, 30.04.2026, wurde gegen 8:30 Uhr ein Dachstuhlbrand in Grafenhausen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kann es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kreuzung L157 und K6500 sowie im Bereich der Einmündung K6501 in die K6500 kommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Personen mehr im Gebäude. Über Verletzte liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

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