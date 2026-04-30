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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Mann soll versucht haben, gewaltsam Pkws zu stehlen - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Montag, 27.04.2026, in Neuenburg-Zienken einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann soll in zwei Fällen versucht haben, gewaltsam Pkws zu stehlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten am Montag, 27.04.2026, gegen 20 Uhr, nacheinander mehrere hilfsbereite Verkehrsteilnehmer auf der A5 in Richtung Süden Höhe Zienken an, um einer gestikulierenden Person in einer vermeintlichen Notsituation Hilfestellung zu geben. Die gestikulierende Person soll dann versucht haben, den Autoschlüssel eines Helfers zu entwenden. Nach einem kurzen Gerangel sei der Tatverdächtige über den Wildschutzzaun in den anliegenden Wald geflüchtet. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall verletzt.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, wenig später ging ein Hinweis ein, wonach ein Mann in Zienken versucht haben soll, einen Transporter zu entwenden. Demnach habe der Geschädigte sein Fahrzeug gerade entladen, als der Tatverdächtige einstieg und losfuhr. Der Geschädigte konnte das Fahrzeug jedoch stoppen und den Tatverdächtigen mithilfe von Anwohnern festhalten bis die Polizei eintraf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich in beiden Fällen um denselben Tatverdächtigen. Der 24-jährige Beschuldigte, der nach aktuellem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dauern an. Es werden Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht, die Angaben zum Tathergang machen können. Insbesondere die beteiligten Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn anhielten, um Hilfe zu leisten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 2880 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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