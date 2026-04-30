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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Autoradio ausgebaut und entwendet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 28.04.2026, 20.00 Uhr auf Mittwoch, 29.04.2026, 08.00 Uhr wurde aus einem Mercedes in der Hauptstraße in Murg das Autoradio samt Zierblende ausgebaut und entwendet. Außerdem erbeutete die bislang unbekannte Täterschaft auch Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Unklar ist bislang, wie die Täterschaft in das Innere des Fahrzeugs gelangen konnte. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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