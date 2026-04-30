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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall zwischen Motorradfahrer und Auto

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2026 kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kia und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 47-jährige Kia-Fahrer beim Einbiegen von der Dr. Rudolf-Eberle-Straße in die Waldshuter Straße einen 40-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ungefähr 16.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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