Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Frau am Rheinuferweg belästigt und verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.04.2026, gegen 15:30 Uhr soll auf dem Spielplatz am Rheinuferweg in Waldshut eine 21- Jährige von einem bislang Unbekannten zunächst nach dem Weg gefragt worden sein. Anschließend soll sich der Unbekannte unsittlich genähert und nach Abweisung die junge Frau mit einem Messer verletzt haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Tatverdächtige wird als ca. 40 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 185 cm groß mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Er soll einen auffälliges rot-orangefarbenes Oberteil und eine kurze schwarze Hose getragen haben, sowie einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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