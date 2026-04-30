Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Verkehrssicherheitsaktion »sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick« - Ergebnismeldung

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg hat am Dienstag, 28.04.2026, eine umfassende Verkehrskontrollaktion durchgeführt, um die Sicherheit von Fahrrad- und Motorradfahrenden zu verbessern. Die Aktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" war Teil der bundesweiten Verkehrssicherheitskampagne "sicher.mobil.leben" und konzentrierte sich auf die Überprüfung von Verkehrsteilnehmern an verschiedenen Standorten in Freiburg und den umliegenden Landkreisen.

Insgesamt waren an den Schwerpunktkontrollen über den Tag verteilt knapp über 90 Einsatzkräfte der Polizei im Stadtkreis Freiburg sowie den Landkreisen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut eingesetzt. Im Zuge der Kontrollen wurden rund 1.000 Fahrzeuge überprüft. Dabei hat die Polizei insgesamt 284 Regelverstöße festgestellt und geahndet.

Im Ergebnis zeigte sich jedoch, dass sich der überwiegende Teil der kontrollierten Verkehrsteilnehmenden richtig im Straßenverkehr verhalten haben und die Kontrollen ohne Beanstandungen verlassen konnten. Dennoch war auffällig, dass die Ablenkung durch elektronische Geräte, wie beispielsweise Mobiltelefone oder Kopfhörer sowie das Befahren von Gehwegen bei Fahrradfahrenden und E-Scooter-Fahrenden am häufigsten geahndet werden musste. Bei den Motorradfahrenden wurden unter anderem vereinzelt unzulässige technische Veränderungen an den Maschinen sowie andere geringfügige Verstöße festgestellt und beanstandet.

Neben den gezielten Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung fand auch eine Präventionsveranstaltung mit rund 60 Kindern und Jugendlichen zum Thema E-Scooter statt.

Das Polizeipräsidium Freiburg wird sich auch in Zukunft für die Sicherheit von Zweiradfahrenden einsetzen und gemeinsam mit anderen Akteuren daran arbeiten, die Straßen sicherer zu machen.

#sichermobilleben

ak

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