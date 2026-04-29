Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 29.04.2026, gegen 07.50 Uhr kam es in der Elsässer Straße an der Einmündung "Obere Lache" in Freiburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 35-jährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Autofahrer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bog der Autofahrer von der Straße "Obere Lache" in die Elsässer Straße ein und übersah dabei offenbar die bevorrechtigte Radfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr.

Es kam zur Kollision mit dem Vorderrad des Fahrrads, woraufhin die Frau stürzte und sich leicht verletzte.

Der Unfallverursacher stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus und entfernte das unter der Frontschürze verkeilte Fahrrad. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin oder die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 bis 50 Jahre alt - dunkle Haare

Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw, möglicherweise einen Kombi, gehandelt haben soll.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0761-882-3100 zu melden.

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