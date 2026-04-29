Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 1. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes im Grüttweg

Freiburg (ots)

Der Vollbrand des Firmengebäudes konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Aktuell ist die Feuerwehr unter Einsatz von Schwerem Gerät mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es ist noch nicht absehbar, wie lange die Straßensperrungen andauern werden. (Stand: 29.04.26 / 17.30 Uhr) Ursprungsmeldung: Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 15.10 Uhr, wurde der Feuerwehr Rauch und Flammen in einem leerstehenden Firmengebäude im Grüttweg mitgeteilt. Aktuell (15.45 Uhr) hat sich der Brand bis auf den Dachstuhl ausgeweitet. Die Feuerwehr ist zur Brandbekämpfung mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Die Straßen rund um die Brandörtlichkeit wurden großräumig abgesperrt. Auch die Bundesstraße 317, was zu dementsprechenden starken Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell