Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrer von Elektromobil wird Rucksack entwendet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, kurz nach 09.00 Uhr, wurde ein 71-jähriger Fahrer eines Elektromobils mit vier Rädern Opfer eines Diebstahls. Er befuhr den Marktplatz, als er von einem männlichen Jugendlichen angesprochen und mutmaßlich von diesem abgelenkt wurde. Eine zweite Person entwendete währenddessen den Rucksack des 71-Jährigen, welcher im Fußraum des Elektromobiles lag. In dem rotbraunen Stoffrucksack befanden sich eine rotbraune Geldbörse sowie Identitätsdokumente und eine Bankkarte.

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