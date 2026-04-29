POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Kind - Eltern des Kindes gesucht
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 19.25 Uhr, soll es im Bereich der Hachbergstraße / Dr.-Debus-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW und einem Kind auf einem Fahrrad gekommen sei. Vor Ort habe der Pkw-Fahrer mit dem Kind gesprochen. Es sei nicht verletzt worden und entfernte sich anschließend.
Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun die Eltern des Kindes. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben.
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