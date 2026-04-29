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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Kind - Eltern des Kindes gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 19.25 Uhr, soll es im Bereich der Hachbergstraße / Dr.-Debus-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW und einem Kind auf einem Fahrrad gekommen sei. Vor Ort habe der Pkw-Fahrer mit dem Kind gesprochen. Es sei nicht verletzt worden und entfernte sich anschließend.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun die Eltern des Kindes. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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