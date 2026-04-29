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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Wildunfall auf Autobahn A 98 - Pkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 22.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, zwischen den Anschlussstellen Binzen und Kandern zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Reh. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die rechte Fahrspur auf der Autobahn vom Autobahndreieck Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach und überholte kurz vor dem Parkplatz bei Binzen einen vor ihm fahrenden, stark abbremsenden 45-jährigen Pkw-Fahrer. Während dem Überholen kollidierte der 63-Jährige mit einem auf der linken Fahrspur befindlichen Reh. Durch den Zusammenstoß wurde das Reh nach rechts abgewiesen und flog gegen den Pkw des 45-Jährigen. Der Pkw des 63-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Reh verendete an der Unfallörtlichkeit.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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