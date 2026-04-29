Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim-Niederweiler: Brand in Rebflächen - Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am späten Montagnachmittag, 27.04.2026, gegen 17:45 Uhr kam es nördlich der Landesstraße 131 zwischen Müllheim und Oberweiler zu einem Flächenbrand in einem Rebgelände. Die betroffene Fläche umfasst rund 1.500 Quadratmeter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Brand vermutlich durch einen Feuerwerkskörper verursacht, der von bislang unbekannter Täterschaft in die Reben geworfen wurde.

Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Konkrete Hinweise auf den oder die Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 07631 / 1788-0 zu melden.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell