Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Kollision an Grundstücksausfahrt - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schaffhauser Straße in Tiengen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtige eine 34- jährige BMW-Fahrerin von einer Grundstücksausfahrt in die Schaffhauser Straße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Lauchringen fahrenden Renault. Die beiden Insassen des Renaults wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Fahrbahnreinigungsfirma vor Ort im Einsatz. Die Fahrbahn war teilweise voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Reinigungsmaßnahmen gegen 17:30 Uhr war die Strecke wieder frei.

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