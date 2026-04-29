Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorrad beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 19:20 Uhr wurde in der Gartenstraße in Wallbach ein schwarzes Motorrad beschädigt. Unklar ist derzeit, ob das Motorrad absichtlich umgeworfen oder angefahren wurde. Der Sachschaden soll mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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