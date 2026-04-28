Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Start Motorradkonzeption 2026 - mehrere Kontrollen am Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Neben der klassischen Verkehrsüberwachung beinhaltet sie auch präventive Maßnahmen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Lörrach und Waldshut an beliebten Motorradstrecken präsent, um Kontrollen durchzuführen. Kontrollstellen mit Überwachung der Geschwindigkeit und des technischen Zustandes der Motorräder wurden tagsüber am Samstag, 25.04.2026, an der Landstraße 149 bei St. Blasien und an der Landstraße 146 bei Menzenschwand eingerichtet. Tagsüber am Sonntag, 26.04.2026, wurden Kontrollstellen an der Bundesstraße 317 bei Fröhnd-Wembach und bei Fahl-Feldberg sowie an der Landstraße 126 bei Muggenbrunn eingerichtet. Ebenso wurde am Sonntagnachmittag eine Kontrollstelle an der Landstraße 159 im Bereich Ühlingen-Birkendorf eingerichtet. Insgesamt wurden 201 Motorräder, 10 Pkws, ein Kleintransporter sowie ein Fahrrad kontrolliert. Unter anderem gelangten sieben Motorradfahrer wegen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit zur Anzeige. Neun Verstöße wegen Überholen im Überholverbot wurden geahndet. Wegen Missachtung eines Rotlichtes einer Lichtzeichenanlage gelangten acht Fahrzeugführer zur Anzeige. Darunter zwei Pkw-Fahrer und ein Radfahrer. Wegen technischer Mängel wurden 15 Motorräder beanstandet. Ein Fahrer eines Kleintransporters wurde beanstandet, da er am Sonntag gewerbsmäßig Möbel an Kunden auslieferte. Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

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