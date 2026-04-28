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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Start Motorradkonzeption 2026 - mehrere Kontrollen am Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle
Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und 
gegen Motorradlärm vorzugehen. Neben der klassischen 
Verkehrsüberwachung beinhaltet sie auch präventive Maßnahmen. 

Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die 
Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Lörrach und 
Waldshut an beliebten Motorradstrecken präsent, um Kontrollen 
durchzuführen.

Kontrollstellen mit Überwachung der Geschwindigkeit und des 
technischen Zustandes der Motorräder wurden tagsüber am Samstag, 
25.04.2026, an der Landstraße 149 bei St. Blasien und an der 
Landstraße 146 bei Menzenschwand eingerichtet. 

Tagsüber am Sonntag, 26.04.2026, wurden Kontrollstellen an der 
Bundesstraße 317 bei Fröhnd-Wembach und bei Fahl-Feldberg sowie an 
der Landstraße 126 bei Muggenbrunn eingerichtet. Ebenso wurde am 
Sonntagnachmittag eine Kontrollstelle an der Landstraße 159 im 
Bereich Ühlingen-Birkendorf eingerichtet.

Insgesamt wurden 201 Motorräder, 10 Pkws, ein Kleintransporter sowie 
ein Fahrrad kontrolliert. 
Unter anderem gelangten sieben Motorradfahrer wegen Überschreitungen 
der Höchstgeschwindigkeit zur Anzeige. Neun Verstöße wegen Überholen 
im Überholverbot wurden geahndet. Wegen Missachtung eines Rotlichtes 
einer Lichtzeichenanlage gelangten acht Fahrzeugführer zur Anzeige. 
Darunter zwei Pkw-Fahrer und ein Radfahrer. Wegen technischer Mängel 
wurden 15 Motorräder beanstandet.  Ein Fahrer eines Kleintransporters
wurde beanstandet, da er am Sonntag gewerbsmäßig Möbel an Kunden 
auslieferte. 

Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an 
unterschiedlichen Orten geplant.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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