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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schwörstadt: Mit Pkw von Kreisstraße abgekommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 16.20 Uhr, kam ein 68-jähriger Fahrer eines Mini Coopers von der Kreisstraße 6353 ab. Er befuhr die Kreisstraße von Dossenbach kommend in Richtung Schopfheim, als er kurz vor der Gemarkungsgrenze aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. In einer Grünfläche kam der Pkw zum Stehen. Dabei wurden mehrere Jungbäume beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw sei ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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