Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall an Lichtzeichenanlage - eine Verletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.04.2026, gegen 17.30 Uhr, kam es an einer Lichtzeichenanlage in der Wiesentalstraße zu einem heftigen Auffahrunfall bei welchem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 21-jähriger Fahrer eines Kleintransporters sowie eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhren die Wiesentalstraße von Tumringen kommend in Richtung Weil am Rhein und ordneten sich auf die Linksabbiegespur zur Clara-Immerwahr-Straße ein. Aufgrund Rotlichtes an der Lichtzeichenanlage mussten sie anhalten. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge wohl zu spät und fuhr versetzt auf das Heck des Pkws der 23-Jährigen auf. Der Pkw der 23-Jährigen wurde auf den Kleintransporter geschoben. Eine Mitfahrerin im Pkw des 39-Jährigen erlitt Schnittverletzungen im Gesicht. Vom Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Insassen seien nicht verletzt worden. Aufgrund der erheblichen Schäden an den Pkws mussten diese abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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