POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen verbranntem Essen auf Herd
Freiburg (ots)
Am Montag, 27.04.2026, gegen 16.10 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem ausgelösten Heimrauchmelder zu einer Wohnung in den Rebmannsweg gerufen. Ursächlich für die Rauchentwicklung und dem ausgelösten Alarm waren angebrannte Essensreste in einer Pfanne. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Während des Einsatzes kam die Bwohnerin zurück zu ihrer Wohnung und wurde über den Sachverhalt informiert. Es sei kein Sachschaden entstanden.
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