Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Brennende Hütte im Wald - Rauchentwicklung weit sichtbar

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Leichlingen (ots)

Gegen 15:00 Uhr wurden drei Löschzüge der Feuerwehr Leichlingen zu einem Waldstück nach Friedrichshöhe / Koltershäuschen gerufen. In einem kleinen Waldstück brannte eine Hütte. Die umliegende Vegetation hatte auf ca. 150m2 ebenfalls gebrannt. Die Rauchentwicklung war weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar.

Eine weitere Brandausbreitung konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Für die Brandbekämpfung mussten einige hundert Meter an Schläuchen verlegt werden. Das Feuer wurde mit dem Wasserwerfer des neuen Tanklöschfahrzeugs und mit mehreren handgeführten Strahlrohren schnell unter Kontrolle gebracht.

Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung. Es gab keine Verletzten.

Die Einheiten Stadtmitte und Witzhelden konnten den Einsatz nach kurzer Zeit wieder beenden und zu ihren Wachen zurückkehren.

Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

Löschzug 1 Stadtmitte Löschzug 3 Metzholz Löschzug 4 Witzhelden A-Dienst RTW der Rettungswache Leichlingen Polizei

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