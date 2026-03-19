Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Gemeldete Gebäudebrände - Zweimal Alarm für alle Löschzüge

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden gegen 7:30 Uhr alle 4 Löschzüge der Feuerwehr Leichlingen zum Wohnhochhaus Montanusstraße gerufen. Anwohner bemerkten einen ausgelösten Heimrauchmelder und nahmen Brandgeruch wahr. Umgehend entsandte die Kreisleitstelle alle 4 Leichlinger Löschzüge mit dem Stichwort "Feuer Gebäude", da von einem Brandereignis ausgegangen werden musste.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein piepsender Rauchmelder wahrgenommen werden. Ein Feuer bzw. Rauch konnte jedoch zunächst nicht festgestellt werden. Die Einheiten Metzholz und Witzhelden konnten den Einsatz nach kurzer Zeit wieder beendet und zu ihren Wachen zurückkehren.

In einer leerstehenden Wohnung löste ein Heimrauchmelder aus, einen ersichtlichen Auslösegrund gab es allerdings nicht.

Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es keine.

Der Zweite Einsatz des Tages erreichte die Einsatzkräfte aller Löschzüge um 18:37 Uhr. In einem Restaurant kam es zu einem Kabelbrand. Aufgrund der erhöhten Personengefährdung alarmierte die Kreisleitstelle alle 4 Löschzüge mit dem Stichwort "Feuer Gebäude - Menschenleben in Gefahr" zur Bahnhofstraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Kabelbrand bereits gelöscht worden. Alle Personen hatte zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und kontrollierte die Brandstelle mit der Wärmebildkamera.

Auch bei diesem Einsatz war die Feuerwehr mit ca. 50 Kräften im Einsatz.

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