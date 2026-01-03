Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Parallele Einsätze - zeitweiser Einsatz aller 4 Löschzüge

Leichlingen (ots)

In der Nacht zum 3. Januar waren kurzzeitig alle Einheiten der Feuerwehr Leichlingen im Einsatz. Um 0:50Uhr wurde zunächst der Löschzug Stadtmitte zu einer verletzten Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Beim Ausrücken, vier Minuten später wurde ein Feuer vor einer Hausfassade Am Sandberg gemeldet. Da unklar war, ob das Feuer aufs Gebäude überzugreifen droht, wurde mit dem Stichwort "Gebäudebrand" die Einheiten Oberschmitte, Metzholz und Witzhelden alarmiert. Von der Einheit Stadtmitte fuhr ein Teil der Kräfte Richtung Am Sandberg und ein weiterer Teil zur Notfalltüröffnung.

Durch den schnellen Einsatz konnte das Feuer auf eine brennende Mülltonne vor dem Gebäude begrenzt bleiben. Unter Atemschutz wurde der Brand mittels eines Schnellangriffs gelöscht. Die Fassade bzw. das Gebäude waren nicht betroffen. Da auch bei der Verletzten Person in Wohnung nach kurzer Zeit, ausreichend Kräfte vor Ort waren, konnte ein Großteil der weiteren, anrückenden Kräfte abbrechen. Nach einer Stunde waren alle Einsatmaßnahmen beendet, alle Kräfte wieder eingedrückt und die Fahrzeuge für die nächsten Einsätze wieder einsatzbereit.

Original-Content von: Feuerwehr Leichlingen, übermittelt durch news aktuell