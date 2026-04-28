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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebe im Stadtgebiet unterwegs

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden im Stadtgebiet von Lörrach 
mehrere Fahrräder entwendet.

Bereits am Donnerstag, 23.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr
bis 21.55 Uhr, wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube in der
Untere Wallbrunnstraße entwendet. Es stand vor dem Eingang der 
Touristeninformation. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 Euro. 

Am Freitag, 24.04.2026, tagsüber in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr 
bis 10.45 Uhr, begaben sich ein Mann und eine Frau in den Keller 
eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße und brachen dort ein 
Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurden zwei Rennräder der 
Marke Cube und Specialized entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt 
etwa 2.800 Euro. 

Ebenfalls am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 11.30 
Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft in einem weiteren 
Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein Kellerabteil auf und 
entwendeten daraus ein rotes Gravelbike der Marke Stevens. Hier wird 
der Diebstahlschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. 

Am Samstag, 25.04.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18.15 Uhr bis
18.30 Uhr, wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Kettler 
entwendet. Es stand an der Ecke Untere Wallbrunnstraße / 
Bahnhofstraße und war zusätzlich mit einem weiteren Fahrrad 
zusammengeschlossen, welches von der Täterschaft nicht mitgenommen 
wurde. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. 

In der Fußgängerzone in der Basler Straße wurde am Samstag, 
25.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 20.30 Uhr bis 23.20 Uhr, ein 
verschlossenes Pedelec der Marke Rockrider entwendet. Es stand an 
einem Fahrradständer gegenüber einem Cafe. Der Diebstahlschaden 
beträgt etwa 1.600 Euro. 

Am Sonntag, 26.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, wurde ein verschlossenes Mountainbike der Marke Prophete 
entwendet. Es stand in der Spitalstraße beim Krankenhaus. Der 
Diebstahlschaden wird hier auf 2.500 Euro beziffert. 

Am Montag, 27.04.2026, gegen 22.20 Uhr, bemerkte der Besitzer eines 
Pedelecs der Marke Cube, dass dieses entwendet wurde. Es stand 
verschlossen vor einer Halle in der Käppelestraße. Der 
Diebstahlschaden beträgt etwa 2.600 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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