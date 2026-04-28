Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebe im Stadtgebiet unterwegs

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden im Stadtgebiet von Lörrach mehrere Fahrräder entwendet. Bereits am Donnerstag, 23.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 21.55 Uhr, wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube in der Untere Wallbrunnstraße entwendet. Es stand vor dem Eingang der Touristeninformation. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 Euro. Am Freitag, 24.04.2026, tagsüber in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr, begaben sich ein Mann und eine Frau in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße und brachen dort ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurden zwei Rennräder der Marke Cube und Specialized entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.800 Euro. Ebenfalls am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft in einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein Kellerabteil auf und entwendeten daraus ein rotes Gravelbike der Marke Stevens. Hier wird der Diebstahlschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Am Samstag, 25.04.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Kettler entwendet. Es stand an der Ecke Untere Wallbrunnstraße / Bahnhofstraße und war zusätzlich mit einem weiteren Fahrrad zusammengeschlossen, welches von der Täterschaft nicht mitgenommen wurde. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. In der Fußgängerzone in der Basler Straße wurde am Samstag, 25.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 20.30 Uhr bis 23.20 Uhr, ein verschlossenes Pedelec der Marke Rockrider entwendet. Es stand an einem Fahrradständer gegenüber einem Cafe. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.600 Euro. Am Sonntag, 26.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde ein verschlossenes Mountainbike der Marke Prophete entwendet. Es stand in der Spitalstraße beim Krankenhaus. Der Diebstahlschaden wird hier auf 2.500 Euro beziffert. Am Montag, 27.04.2026, gegen 22.20 Uhr, bemerkte der Besitzer eines Pedelecs der Marke Cube, dass dieses entwendet wurde. Es stand verschlossen vor einer Halle in der Käppelestraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.600 Euro.

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