Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/Schneverdingen: E-Scooter-Fahrende leicht verletzt - Polizei weist erneut auf die geltenden Regelungen hin

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Heidekreis (ots)

21.04.2026 / E-Scooter-Fahrerin nach Unfallflucht leicht verletzt

Schneverdingen: Am Dienstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 24-jährige Frau befuhr gegen 17:35 Uhr mit ihrem E-Scooter den Geh- und Radweg in Richtung Verdener Straße - dabei jedoch auf der falschen Straßenseite. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Auto vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Bahnhofstraße ein und bog nach rechts in Richtung Heber ab. Dabei übersah er die von rechts kommende E-Scooter-Fahrerin, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Die 24-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Kleinwagen handeln, der in Richtung Heber davonfuhr. Die Leichtverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

21.04.2026 / E-Scooter übersehen - zwei Leichtverletzte

Walsrode: Am Dienstagmorgen kam es gegen 09:35 Uhr in der Schmersahlstraße in Walsrode zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die Straße fahren und übersah dabei einen von links kommenden E-Scooter. Auf dem E-Scooter befanden sich zwei 15-jährige Mädchen, die verbotenerweise gemeinsam auf dem Gehweg unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzten beide und verletzten sich leicht.

Es fällt immer wieder auf, dass viele Nutzende nicht genau wissen, an was alles gedacht werden muss, wenn man sich mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum bewegt. Unwissenheit schützt da nicht, zumal Unfälle oft und wie in diesem Fall mit Personenschäden enden. Die Polizeiinspektion Heidekreis weist im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern auf die geltenden Regelungen hin und verweist hierzu auf die nachfolgenden Links sowie die beigefügten Flyer:

https://www.dvr.de/verkehrsmittel/e-scooter

https://www.verkehrswacht.de/category/themen/e-scooter/

https://www.verkehrswacht.de/wichtige-tipps-fur-die-fahrt-mit-dem-e-scooter/

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