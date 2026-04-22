Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Sachbeschädigungen - drei Tatverdächtige gestellt; Walsrode: Radfahrer nach Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

22.04.2026 / Sachbeschädigungen - drei Tatverdächtige gestellt

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch kam es kurz vor Mitternacht in der Theodor-Storm-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein Zeuge beobachtete, wie drei männliche Jugendliche ein geparktes Motorrad umstießen und dadurch beschädigten. Anschließend verfolgte der Zeuge die Gruppe durch mehrere Straßen und stellte fest, dass die Personen gemeinsam mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigten sowie Mülltonnen auf die Fahrbahn warfen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten die drei Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen und stellen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Gegen das Trio wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

21.04.2026 / Radfahrer nach Unfall gesucht

Walsrode: In der Quintusstraße in Walsrode kam es am Dienstag gegen 17:45 Uhr, in der Nähe des Hilperdinger Weges, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 35-jähriger Mann wollte mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt auf die Quintusstraße einfahren, als zur gleichen Zeit ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad den Gehweg in Richtung Innenstadt befuhr. Im Bereich der Einfahrt kam es zum Zusammenstoß beider Beteiligten, wobei Sachschaden entstand. Der Radfahrer entfernte sich jedoch anschließend mit seinem Fahrrad, einem Damenrad, unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

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