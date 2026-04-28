Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut und Lörrach: Längere Verfolgungsfahrt - insgesamt 6 Männer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, ab 04.50 Uhr, kam es wegen flüchtenden Pkws zu einer längeren Verfolgungsfahrt, bei welcher insgesamt 15 Streifenwagen, darunter zwei Streifen der Bundespolizei, beteiligt waren. Die Bundespolizei teilte mit, dass sie in Albbruck zwei verdächtige Pkws kontrollieren wollten, welche sich dann der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bad Säckingen entzogen. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg übernahm die Koordinierung der Fahndung mit mehreren Polizeifahrzeugen nach den zwei Fahrzeugen. Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls angefordert. Im Turbinenkreisel in Rheinfelden endete die Flucht eines der gesuchten Pkws, da er dort verunfallte. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß, konnten aber später im Rahmen der Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf der Bundesstraße 34, in Höhe der Kraftwerkstraße, wurde zudem eine Straßensperre von der Polizei eingerichtet. Der zweite gesuchte Pkw, welcher von Bad Säckingen kommend in Richtung Rheinfelden verfolgte wurde, konnte vor der Straßensperre angehalten und weitere drei Männer vorläufig festgenommen werden. Ein Zusammenhang mit Einbrüchen in der benachbarten Schweiz könnte bestehen. Die grenzüberschreitenden Ermittlungen dauern an.

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