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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut und Lörrach: Längere Verfolgungsfahrt - insgesamt 6 Männer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, ab 04.50 Uhr, kam es wegen flüchtenden Pkws 
zu einer längeren Verfolgungsfahrt, bei welcher insgesamt 15 
Streifenwagen, darunter zwei Streifen der Bundespolizei, beteiligt 
waren. 

Die Bundespolizei teilte mit, dass sie in Albbruck zwei verdächtige 
Pkws kontrollieren wollten, welche sich dann der Kontrolle mit hoher 
Geschwindigkeit in Richtung Bad Säckingen entzogen. Das Führungs- und
Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg übernahm die Koordinierung
der Fahndung mit mehreren Polizeifahrzeugen nach den zwei Fahrzeugen.
Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls angefordert. 
Im Turbinenkreisel in Rheinfelden endete die Flucht eines der 
gesuchten Pkws, da er dort verunfallte. Die drei Fahrzeuginsassen 
flüchteten zu Fuß, konnten aber später im Rahmen der Fahndung 
festgestellt und vorläufig festgenommen werden. 
Auf der Bundesstraße 34, in Höhe der Kraftwerkstraße, wurde zudem 
eine Straßensperre von der Polizei eingerichtet. Der zweite gesuchte 
Pkw, welcher von Bad Säckingen kommend in Richtung Rheinfelden 
verfolgte wurde, konnte vor der Straßensperre angehalten und weitere 
drei Männer vorläufig festgenommen werden. Ein Zusammenhang mit 
Einbrüchen in der benachbarten Schweiz könnte bestehen. Die 
grenzüberschreitenden Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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