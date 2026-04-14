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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dokument abgelaufen - Flugreise wäre fast gescheitert

BPOLI EF: Dokument abgelaufen - Flugreise wäre fast gescheitert
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Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Vorbereitung ist das halbe Leben, heißt es. Insbesondere bei Urlaubsreisen gilt diese Maßgabe.

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde ein Mann bei der Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig und schilderte seine missliche Situation. Sein Ausweis sei abgelaufen - leider habe er dies erst kurz vor dem Check-In bemerkt. Da der 59-Jährige nur nach Mallorca reisen wollte, konnten die Beamten dem Deutschen nach einer Prüfung des Einzelfalls ein gebührenpflichtiges Notreisedokument ausstellen.

Nicht für alle Nationalitäten und Reiseziele greift diese Option. Die nächsten Ferien und Urlaube kommen bestimmt. Daher erinnert die Bundespolizei daran, frühzeitig einen prüfenden Blick in Ihre Reisedokumente zu werfen und im Bedarfsfall rechtzeitig neue Papiere zu beantragen. Es wäre ärgerlich, wenn Ihre lang geplante und teure Reise am Flughafen wegen so einem kleinen Detail ins Stocken gerät.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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