POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 26.04.2026, kam es in der Romaneistraße in Emmendingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr einen dort geparkten blauen Mercedes.
Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung und den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.
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