Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand Sporthalle

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Gemeinde Wardenburg (ots)

F3 Sporthalle - Brand schnell unter Kontrolle

Hundsmühlen, 17:13 Uhr - Unter dem Stichwort "F3 Sporthalle" wurden am Nachmittag mehrere Feuerwehren zur Sporthalle an der Diedrich-Dannemann-Straße alarmiert. Gemeldet war zunächst ein Brand der Halle.

Noch während der Anfahrt konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Feuerwehrmann, der sich zufällig in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle befand, erkundete die Lage frühzeitig und gab eine präzise, sowie professionelle Rückmeldung an die Leitstelle.

Entgegen der ersten Meldung, brannte nicht die gesamte Sporthalle, sondern lediglich ein etwa 2 x 2 Meter großer Bereich der Außenfassade. Dieser Brand war bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gelöscht worden.

Infolgedessen beschränkten sich die Maßnahmen auf eine Kontrolle durch die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Alarmiert waren die Feuerwehren aus Achternmeer, Wardenburg und Littel sowie der Fachzug Logistik und Kommunikation (LUK) des Landkreises.

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