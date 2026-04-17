Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brennender Lkw auf der Autobahn 1

Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Morgen um 08:33 Uhr zu einem brennenden Lkw auf die Autobahn 1 alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, die umgehend an die nachrückenden Einsatzkräfte weitergegeben wurde.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle gingen sofort sechs Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Mit insgesamt drei Strahlrohren wurde das Feuer gezielt bekämpft. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand zügig eingedämmt werden. Neben dem Lkw hatte bereits die umliegende Vegetation Feuer gefangen, konnte jedoch ebenfalls rasch abgelöscht werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn 1 durch die Polizei vollständig gesperrt. Dies ermöglichte den Einsatzkräften ein sicheres und ungehindertes Arbeiten.

Zusätzlich waren Tanklöschfahrzeuge aus Dötlingen und Havekost vor Ort, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Auf der Autobahn gibt es keine Möglichkeiten zur Wasserentnahme, sodass bei solchen Einsätzen ein erhöhter Bedarf an wasserführenden Fahrzeugen erforderlich ist", so Jannik Stiller, Pressesprecher der Feuerwehr.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde vor Ort das Hygienekonzept der Feuerwehr Wildeshausen umgesetzt. Die eingesetzten Kräfte wurden dekontaminiert, entkleidet und mit frischer Einsatzkleidung ausgestattet. Ziel dieser Maßnahmen ist es, eine Verschleppung von Brandrauch und Ruß - sowohl in die Feuerwache als auch in das private Umfeld - zu verhindern.

(Bildmaterial: Es waren freie Medienreporter vor Ort)

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