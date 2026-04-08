Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brennender Löffelbagger - schneller Löscheinsatz der Feuerwehr

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Gemeinde Wardenburg (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026, wurde die Feuerwehr Littel gegen 08:00 Uhr zu einem brennenden Löffelbagger alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Motorraum des Baggers bereits in Vollbrand. Umgehend ging ein Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und setzte zwei C-Hohlstrahlrohre ein.

Zur effektiven Brandbekämpfung wurde der Motorraum mithilfe eines hydraulischen Spreizers geöffnet. Anschließend konnte das Feuer gezielt mit Schwerschaum abgelöscht werden. Parallel dazu wurden angrenzende Gräben geschützt, um ein Eindringen von Löschschaum sowie Betriebsstoffen in die Umwelt zu verhindern.

Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt.

Zur Unterstützung waren der Einsatzleitwagen (ELW) sowie die Fachgruppe Hygiene der Feuerwehr Wardenburg vor Ort.

Der Einsatz konnte gegen 09:15 Uhr beendet werden.

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