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FW-OLL: Verkehrsunfall auf der A1: Feuerwehr Wildeshausen dämmt auslaufenden Diesel ein

FW-OLL: Verkehrsunfall auf der A1: Feuerwehr Wildeshausen dämmt auslaufenden Diesel ein
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Wildeshausen (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Wildeshausen um 13:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein Sattelzug zunächst mit einer Mittelleitplanke aus Beton innerhalb einer Baustelle. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen die Mittelleitplanke der Autobahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dieseltank des Sattelzuges beschädigt, sodass eine erhebliche Menge Kraftstoff austrat.

Zur Verhinderung weiterer Umweltverschmutzungen sowie zur Eindämmung des bereits ausgelaufenen Diesels setzte die Feuerwehr Wildeshausen Bindemittel und Auffangwannen ein. Auf diese Weise konnte eine Ausbreitung des Kraftstoffs wirksam verhindert werden.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn zeitweise vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt etwa eineinhalb Stunden. Anschließend konnte die Einsatzstelle an die zuständigen Behörden übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
0173-4316794

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

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