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FW-OLL: Jährliche Übung der Feuerwehr Wildeshausen zur Handhabung von Chemikalienschutzanzügen

FW-OLL: Jährliche Übung der Feuerwehr Wildeshausen zur Handhabung von Chemikalienschutzanzügen
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Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen führte am Dienstag ab 19 Uhr ihre jährliche Übung zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit im Umgang mit Chemikalienschutzanzügen durch.

Im Rahmen dieses Dienstes ist jeder Atemschutzgeräteträger mit dieser Spezialausbildung verpflichtet, einmal jährlich einen Chemikalienschutzanzug zu tragen. Diese Maßnahme stellt sicher, dass alle Einsatzkräfte auch im Ernstfall routiniert mit der speziellen Schutzausrüstung umgehen können. Chemikalienschutzanzüge dienen dem Schutz vor gefährlichen Stoffen, insbesondere vor Chemikalien. Unter dem Anzug wird ein Atemschutzgerät getragen, sodass die Einsatzkräfte weiterhin mit Atemluft versorgt sind.

Ein Schwerpunkt der Übung lag auf der Verbesserung der Feinfühligkeit beim Arbeiten im Schutzanzug. Durch das eingeschränkte Sichtfeld und die besondere Bauweise der Anzüge sind präzise Handgriffe deutlich erschwert. Daher wurden gezielt Aufgaben trainiert, die ein hohes Maß an Geschicklichkeit erfordern. Dazu gehörten unter anderem praxisnahe Szenarien wie das Abdichten von Behältern.

Mit dieser regelmäßigen Ausbildung stellt die Feuerwehr Wildeshausen sicher, dass sie auch bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen (beispielsweise bei schweren Verkehrsunfällen mit Gefahrguttransportern auf Autobahnen) jederzeit schnell und professionell handeln kann.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
0173-4316794

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

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