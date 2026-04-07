Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Starkes Engagement: Feuerwehr Beckeln blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Bild-Infos

Download

Beckeln (ots)

Am Gründonnerstag fand die alljährliche Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln im Gasthaus Beneking statt. Ortsbrandmeister Frank Bollhorst durfte zahlreiche aktive Kameradinnen und Kameraden, Mitglieder der Altersabteilung sowie Gäste aus Politik und Feuerwehrwesen willkommen heißen.

Zu Beginn der Versammlung wurde den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern gedacht. Anschließend folgte ein Rückblick auf das Jahr 2025, in dem die Feuerwehr Beckeln zu insgesamt 22 Einsätzen alarmiert wurde und dabei rund 440 Einsatzstunden leistete. Diese gliederten sich in neun Brandeinsätze, einen Verkehrsunfall, vier Hilfeleistungen, fünf Verkehrsabsicherungen, zwei Alarmübungen sowie die Auslösung einer Brandmeldeanlage. Im Vergleich zu den Vorjahren blieb die Einsatzzahl damit auf einem konstanten Niveau. Besonders herausfordernd waren die Beteiligung an einem Großbrand auf einem Recyclinghof in Munderloh und der Brand eines Mähdreschers bei hochsommerlichen Temperaturen, hob Ortsbrandmeister Bollhorst hervor.

Neben den Einsätzen investierten die Mitglieder viel Zeit in Ausbildung, Übungsdienste und das Vereinsleben. Insgesamt wurden im Jahr 2025 rund 6.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Einen großen Anteil daran hatte die Theatergruppe der Feuerwehr, die mit acht ausverkauften Aufführungen rund 1.200 Besucher begeisterte.

Im Bereich Ausbildung nahmen 17 Mitglieder erfolgreich an neun verschiedenen Lehrgängen und Fortbildungen teil, um die Einsatzbereitschaft und Professionalität weiter zu stärken.

Die Feuerwehr Beckeln ist personell weiterhin sehr gut aufgestellt. In der Einsatzabteilung engagieren sich derzeit 69 Kameradinnen und Kameraden, der Altersabteilung gehören 20 Mitglieder an. Die Jugendfeuerwehr zählt aktuell 27 Jungen und Mädchen. Das Blasorchester hat 25 direkte Mitglieder sowie 36 Musikerinnen und Musiker mit Doppelmitgliedschaft.

Gruppenführer Christian Bahrs berichtete ausführlich über die Übungs- und Ausbildungsdienste. Besonders in Erinnerung blieb ein Dienst beim Lohnunternehmen Stührmann, bei dem moderne Erntemaschinen präsentiert wurden. Wie wichtig solche praxisnahen Ausbildungen sind, zeigte sich später bei einem Mähdrescherbrand.

Atemschutzwart Michael Kück informierte über den Bereich Atemschutz. Derzeit stehen 35 aktive Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. Durch regelmäßige Übungen auf Orts- und Kreisebene wird deren Einsatzbereitschaft sichergestellt. Insgesamt kamen 14 Träger bei realen Einsätzen zum Einsatz.

Der zweite Vorsitzende Sebastian Otte berichtete für das Jugendblasorchester von einem intensiven Jahr: In 40 Proben wurde für insgesamt 23 Auftritte geübt. Einschließlich weiterer Veranstaltungen und Vorbereitungen wurden rund 4.400 Stunden geleistet.

Jugendfeuerwehrwart Timo Gralheer stellte die erfolgreiche Nachwuchsarbeit vor. Neben 29 regulären Diensten fanden 26 zusätzliche Termine für Wettbewerbe und Veranstaltungen statt. Insgesamt kamen so rund 7.400 Stunden ehrenamtliche Arbeit zusammen. Ein besonderes Highlight war der vierte Sieg in Folge beim Bezirksentscheid.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung waren die Ehrungen und Beförderungen. Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Marcel Bandorski (25 Jahre) sowie Ludger Schröder, Hilmar Rode, Peter Wehder und Helmut Sander (jeweils 40 Jahre) ausgezeichnet. Helmut Stelter wurde für beeindruckende 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Im Zuge einer landesweiten Reform wurden zudem neue Dienstgrade eingeführt und angepasst.

Die Feuerwehr Beckeln blickt insgesamt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und unterstreicht damit einmal mehr die große Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Sicherheit der Bevölkerung.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell