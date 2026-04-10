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FW-OLL: Führungswechsel bei der Ortsfeuerwehr Großenkneten

FW-OLL: Führungswechsel bei der Ortsfeuerwehr Großenkneten
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Gemeinde Großenkneten (ots)

In einer kleinen Feierstunde im Rathaus der Gemeinde Großenkneten hat Bürgermeister Thorsten Schmidtke am Dienstag, den 31.03.2026, Tizian Grotelüschen offiziell zum neuen Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Großenkneten ernannt. Die Ernennung tritt zum 01.04.2026 in Kraft.

Tizian Grotelüschen übernimmt damit die Nachfolge von Ralf Teutenberg, der sein Amt nach fünf Jahren aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat. Bürgermeister Schmidtke dankte Teutenberg ausdrücklich für sein langjähriges Engagement und seinen Einsatz für die Feuerwehr sowie die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Der neue Ortsbrandmeister ist seit 2010 Mitglied der Ortsfeuerwehr Großenkneten und war von 2022 bis 2025 bereits als Gemeindekleiderwart tätig.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Tino Oltmann wird Tizian Grotelüschen zunächst bis zum 30.06.2026 die Führung der Ortsfeuerwehr Großenkneten bilden.

Die Gemeindefeuerwehr Großenkneten wünscht dem neuen Ortsbrandmeister viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben und bedankt sich für die Bereitschaft, Verantwortung für die Sicherheit der Allgemeinheit zu übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Malte Spielberger
Pressesprecher Feuerwehr Großenkneten
presse@gemeindefeuerwehr-grossenkneten.de

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
0173-4316794

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

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