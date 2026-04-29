POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Unfall bei Ausparken - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 28.04.2026, kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sowohl ein 41-jähriger LKW- Fahrer, wie auch eine 48-jährige VW-Fahrerin gleichzeitig rückwärts ausgeparkt sein. Dabei kam es zu Kollision, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden wurde auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
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