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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreisverkehr in der Zurzacher Straße in Rheinheim. Dabei wurde ein 61-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 67-jähriger Hyundai die Vorfahrt des im Kreisverkehr von Dangstetten kommenden Radfahrers missachtet haben. Dieser kam zu Fall und das Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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