Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Kleintransporter und E-Scooter - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

An der Einmündung Lörracher Straße / Eisenbahnstraße kam es am Dienstagmorgen, 28.04.2026, gegen 07.10 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem E-Scooter. Eine 27-jährige Fahrerin eines Kleintransporters befuhr die Eisenbahnstraße und beabsichtigte an der Einmündung zur Lörracher Straße nach rechts einzubiegen. Dabei übersah sie einen auf der Lörracher Straße fahrenden von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des E-Scooters stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

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