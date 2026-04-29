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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Auto - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ereignete sich am Dienstagvormittag, gegen 10:50 Uhr nahe der Straßenbahnhaltestelle »Maria-Rudloff-Platz« im Freiburger Stadtteil Rieselfeld. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 57 Jahre alte Autofahrerin mit Ihrem Wagen auf der Rieselfeldallee in Richtung Südosten unterwegs. Beim Versuch nach links in die Maxim-Gorkij-Straße einzubiegen, übersah die Frau vermutlich eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Dabei wurde das Auto abgewiesen und zwischen dem Schienenfahrzeug und einer Ampelanlage eingeklemmt.

Die 57-jährige Autofahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und durch den ebenfalls hinzu gerufenen Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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