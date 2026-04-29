Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach und Schopfheim: SB-Automaten an Waschanlagen aufgehebelt

Freiburg (ots)

Lörrach: Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 22.35 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter an einer Waschanlage einer Tankstelle in der Wiesentalstraße in Lörrach zwei Münzbehälter von SB-Automaten auf. Entwendet wurden die Tageseinnahmen aus den Münzbehältern. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Schopfheim: In der gleichen Nacht (Dienstag auf Mittwoch, 28./29.04.26) wurden an einer Waschanlage einer Tankstelle im Lusring in Schopfheim ebenfalls Münzbehälter von SB-Waschboxen aufgehebelt. Auch hier wurden wohl die Tageseinnahmen aus den Münzbehältern entwendet. Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

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