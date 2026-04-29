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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach und Schopfheim: SB-Automaten an Waschanlagen aufgehebelt

Freiburg (ots)

Lörrach:

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 22.35 Uhr, hebelte ein unbekannter 
Täter an einer Waschanlage einer Tankstelle in der Wiesentalstraße in
Lörrach zwei Münzbehälter von SB-Automaten auf. Entwendet wurden die 
Tageseinnahmen aus den Münzbehältern. Die Höhe des Sachschadens kann 
noch nicht beziffert werden. 

Schopfheim:

In der gleichen Nacht (Dienstag auf Mittwoch, 28./29.04.26) wurden an
einer Waschanlage einer Tankstelle im Lusring in Schopfheim ebenfalls
Münzbehälter von SB-Waschboxen aufgehebelt. Auch hier wurden wohl die
Tageseinnahmen aus den Münzbehältern entwendet.

Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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