Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Brand eines Mehrfamilienhauses - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.04.2026, wurde gegen 8:30 Uhr ein Dachstuhlbrand in Grafenhausen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kann es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Kreuzung L157 und K6500 sowie im Bereich der Einmündung K6501 in die K6500 kommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Personen mehr im Gebäude. Über Verletzte liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

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