Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlagen: Rettungshubschrauber im Einsatz - Suche nach entlaufenem Hund

Autobahn 66 / Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind aktuell auf der Autobahn 66 in Höhe Bad Soden-Salmünster im Einsatz.

Gegen 7.20 Uhr, so die ersten Erkenntnisse, war es in Fahrtrichtung Fulda zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Demnach soll ein Überholvorgang ursächlich gewesen sein. Einer der beiden PKW, ein Audi, verlor daraufhin die Kontrolle und überschlug sich. Die 52-jährige Fahrerin des A1 wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Fahrerin des anderen Wagens, einem Toyota, kam ebenfalls ins Krankenhaus. In dem Toyota befand sich offenbar auch ein Hund, der entlief und derzeit gesucht wird.

Die Autobahn war zwischenzeitlich in beide Richtungen vollgesperrt; der Verkehr staut sich derzeit mehrere Kilometer zurück. Soeben wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wieder freigegeben. Beide Autos müssen abgeschleppt werden; der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell