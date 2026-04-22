Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wie gerieten die Getränkekisten in Brand?; Fahrzeugteile lösten sich bei Zusammenstoß: zwei verletzte Personen; Einbrecher nahmen Safe mit und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fassade eines Kindergartens besprüht: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(cb) Auf die Fassade eines Kindergartens in der Lortzingstraße (10er-Hausnummern) haben bis dato Unbekannte einen Schriftzug aufgesprüht. Dieser besteht aus einem Wort in schwarz/weißer Farbe. Die Tat, bei welcher ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro entstand, wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte mit den Beamten der Hanauer Kripo (06181 100-123) in Verbindung.

2. Schwarzer BMW beschädigt: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher hat am Mittwoch (15. April) einen schwarzen BMW, welcher in einem Parkhaus an der Anschrift "Am Forum" (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigt und hierbei einen Sachschaden von knapp 1.500 Euro verursacht. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen iX3 mit MKK-Kennzeichen gegen 10 Uhr auf der Parkebene 1 ab. Als er nur eine Stunde später zu seinem Wagen zurückkam, musste er Beschädigungen am linken Fahrzeugheck feststellen. Der Unfallverursacher dotzte den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken an und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

3. Wie gerieten die Getränkekisten in Brand? - Hanau

(cb) Wie gerieten die Getränkekisten in Brand? Dieser Frage geht die Kripo in Hanau derzeit nach, nachdem am Dienstag mehrere Getränkekisten aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen hatten. Das Feuer der gestapelten Kisten, welche an der Außenwand eines Getränkemarktes im Kinzigheimer Weg (120er-Hausnummern) gelagert waren, griff auf die Fassade des Marktes über und beschädigte diese leicht. Der Sachschaden, der hierdurch entstand, wird mit etwa 10.000 Euro angegeben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Mehrere Fahrzeuge beschädigt: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) 6.000 Euro Sachschaden verursachten bis dato Unbekannte, als diese drei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand der Rathausstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt waren, zerkratzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand benutzten die Täter vermutlich einen spitzen Gegenstand und beschädigten damit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, die Fahrerseiten der drei Wagen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Einbrecher nahmen Safe mit - Maintal

(cb) Einen Safe mitsamt Inhalt im Gesamtwert von etwa 35.000 Euro nahmen Einbrecher aus einer Wohnung in der Straße "Am Kreuzstein" (50er-Hausnummern) mit. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Montag (13. April) und Dienstag (21. April) unbemerkt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend begaben sie sich in das 3. Obergeschoss und verschafften sich Zugang zur Wohnung. Hier, so die derzeitigen Erkenntnisse, entwendeten sie einen im Schlafzimmer verbauten Geldschrank. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, setzen sich bitte mit der Kripo in Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

6. Zeugensuche nach Sachbeschädigung durch Feuer - Erlensee

(fg) Vier Jugendliche haben am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, diverse Müllsäcke im Bereich eines Kinderspielplatzes in der Römerstraße in Rückingen angezündet, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Die männlichen Jugendlichen waren 14 bis 16 Jahre alt und allesamt dunkel gekleidet. Durch das Feuer wurden auch Metallpflanzkübel in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

7. Grauer Ford stieß mit Omnibus zusammen: Polizei sucht nach Zeugen - Gelnhausen

(me) Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmittag bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem augenscheinlich grauen Wagen. Bisher ist bekannt, dass der Fahrer des öffentlichen Verkehrsmittels gegen 14.10 Uhr von der Straße "Am Ziegelturm" in die Seestraße abbiegen wollte. Die Lenkerin oder der Lenker des Ford Kuga bog offenbar von der Seestraße in die Straße "Am Ziegelturm" ein, geriet mit dem Gefährt zu weit in die Straßenmitte und fuhr daher gegen den Bus. Da der vermeintliche Verursacher beziehungsweise die Verursacherin nach dem Zusammenstoß einfach weiterfuhr, suchen die Ordnungshüter aus Gelnhausen nun nach Zeugen der Kollision. Hinweisgeber melden sich bitte über die 06051 827-0.

8. Fahrzeugeigentümerin überraschte Jugendliche - Bad Soden-Salmünster

(cb) Eine Fahrzeugeigentümerin überraschte am Dienstagnachmittag zwei Jugendliche, wie diese am Türschloss ihres schwarzen Toyotas herumhantierten, wodurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Die beiden zwölf bis vierzehn Jahre alten Jungen flüchteten, nachdem sie die Eigentümerin des Kleinwagens angesprochen hatte, wobei einer auf einem schwarzen Fahrrad davonfuhr. Er war schwarz angezogen, hatte Locken und sich die Kapuze über den Kopf gezogen. Sein Begleiter trug eine graue Trainingsjacke. Zeugen, welche Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

9. Fahrzeugteile lösten sich bei Zusammenstoß: zwei verletzte Personen - Brachttal

(me) Noch unklar ist die Ursache eines Zusammenstoßes zweier Wagen am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 276 zwischen Birstein und Brachttal. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren ein blauer Hyundai und ein noch unbekannter Wagen gegen 12.15 Uhr in entgegengesetzte Richtungen und streiften sich im weiteren Verlauf. Bei der Kollision lösten sich scheinbar mehrere Fahrzeugteile, darunter auch ein Außenspiegel. Diese flogen durch das geöffnete Fenster des Jazz in den Innenraum und verletzten den 33-jährigen Lenker und den 23-jährigen Beifahrer. Nach dem Zusammenstoß machte sich der Fahrer des anderen Wagens davon. Daher ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen wenden sich bitte an die Station im Herzbachweg unter der 06051 827-0.

10. Schwarzer Wagen und etwa 40-jährige Lenkerin nach Unfall gesucht - Steinau an der Straße

(me) Die Beamten der Polizeistation in Schlüchtern sind nach einem Verkehrsunfall vom Dienstag auf der Suche nach einem schwarzen Wagen und seiner etwa 40 Jahre alten Lenkerin. Die Dame hatte helles Haar und war von kräftiger Statur. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr soll die Unbekannte mit dem Auto beim Ausparken gegen einen weißen Multivan mit SLÜ-Kennzeichenschildern gestoßen sein. An diesem entstand so ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Nach einer kurzen Besichtigung des Schadens sei die Fahrerin wieder eingestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren, weshalb nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Der Unfall trug sich im Bereich der Hasenbergstraße / Brüder-Grimm-Straße zu. Hinweise nimmt die Wache in der Lotichiusstraße unter der 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 22.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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