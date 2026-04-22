Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Linienbus durchbrach Leitplanke: Zeitweise Sperrung der Landstraße

Erlensee (ots)

(me) Derzeit kommt es auf der Landesstraße 3193 nach einem Verkehrsunfall zu Verkehrsbehinderungen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren eine Skoda-Fahrerin und die Lenkerin eines Linienbusses von Hanau kommend in Richtung Erlensee. Auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn 66 in Richtung Frankfurt am Main soll die Autofahrerin abrupt mit ihrem roten Fabia vom linken Fahrstreifen auf den Ausfahrtsbereich gezogen sein. Um eine Kollision zu verhindern, sei die Busfahrerin ausgewichen und habe in der Folge eine Leitplanke im dortigen Bereich durchbrochen. Die Wagenlenkerin und ihre Beifahrerin trugen bei dem Vorfall mutmaßlich Schleudertraumata davon. Verletzte in dem Schulbus gab es offenbar nicht. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Abschleppung des Busses kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen auf der Landesstraße und den dortigen Auf- und Abfahrten. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei der Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

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