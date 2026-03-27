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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Linsburg - Auffahrunfall auf der B6 bei Linsburg - eine Person leicht verletzt

Linsburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 12:54 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hannover, im Bereich der Kreuzung Meinkingsburg, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Luckenwalde befuhr mit seinem Sattelzug die B6 aus Richtung Nienburg kommend. An einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage übersah er eine vor ihm wartende 46-jährige Fahrzeugführerin aus Linsburg, die mit ihrem Skoda an der Ampel stand.

In der Folge fuhr der Sattelzug auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 46-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte sie jedoch ab.

Die Beteiligten entfernten die Fahrzeuge nach Fertigen von Unfallfotos aus dem Kreuzungsbereich.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt geschätzt ca. 11.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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