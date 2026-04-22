Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer sah den Fahrraddieb?; Kind kam nach Unfall mit Fußverletzung in Krankenhaus; Zeugensuche nach Geldbörsendiebstahl und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schuhe und Staubsauger von Dachboden gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte waren zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr und Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße (60er-Hausnummern) zugange und entwendeten unter anderem einen Staubsauger sowie Schuhe. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Dachbodenraum, wo sie im Anschluss mindestens ein Lagerraumabteil gewaltsam öffneten. Dort nahmen sie mehrere Gegenstände an sich, ehe sie flüchteten. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wer sah den Fahrraddieb? - Offenbach

(fg) Etwa 16 Jahre alt und 1,85 Meter groß, von normaler Statur und mit einer schwarzen Mütze sowie einer blauen Jacke bekleidet. Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei einen Fahrraddieb, der am Dienstagabend, gegen 20.35 Uhr, mit einem roten Mountainbike in Richtung Bleichstraße flüchtete. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad kurz zuvor mit einem Kabelschloss gesichert in der Hintergasse im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Bei Abbiegevorgang übersehen: 19-Jähriger kam leichtverletzt in Krankenhaus - Offenbach

(fg) Nach einem Unfall am Dienstag im Bereich der Straßen "Sprendlinger Landstraße" / Merianstraße kam ein 19 Jahre alter Unfallbeteiligter mit Kopfschmerzen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Frankfurter war zuvor, kurz vor 18 Uhr, auf der Sprendlinger Landstraße unterwegs. Ein 26 Jahre alter Mann befuhr zur selben Zeit in einem Mazda ebenfalls die Sprendlinger Landstraße und beabsichtigte nach links in die Merianstraße einzufahren. Hierbei übersah er wohl den grauen VW Golf, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand insgesamt ein Schaden von rund 24.000 Euro Schaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Kind kam nach Unfall mit Fußverletzung in Krankenhaus - Offenbach

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich kurz vor 16 Uhr in der Luisenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein fünf Jahre altes Kind schwer am linken Fuß verletzte. Der Fünfjährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Offenbacher in seinem VW Caddy auf der Luisenstraße mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Im Bereich der 50er-Hausnummern sei das Kind sodann hinter einem geparkten Fahrzeug unvermittelt auf die Straße gerannt und gegen die rechte Fahrzeugfront des Autos gelaufen. Hierbei zog es sich unter anderem die Verletzungen am linken Fuß zu. Der VW Caddy blieb unbeschädigt. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

5. Autotür gewaltsam geöffnet, aber offenbar nichts geklaut: Hinweise erbeten! - Obertshausen

(me) Gauner hatten es am Wochenende auf den möglichen Inhalt eines silbernen Autos abgesehen und öffneten den Audi gewaltsam. In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 11 Uhr, nutzten die Langfinger wohl einen dünnen Gegenstand, um die Beifahrertür des A1 zu knacken. Bei ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen wurden die Diebe aber offenbar nicht fündig. Der entstandene Schaden an dem in der Ludwigstraße (20er-Hausnummern) abgestellten Gefährt beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kripo aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Zeugensuche nach Geldbörsendiebstahl - Dreieich

(cb) Eine Rentnerin war am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 16.50 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Robert-Bosch-Straße (10er-Hausnummern) einkaufen, als ihr Unbekannte die Geldbörse klauten. Vermutlich nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment und entnahmen die Geldbörse aus der Handtasche, welche am Einkaufswagen hing. Die Beamten in Neu-Isenburg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06102 2902-0 um sachdienliche Hinweise.

Offenbach, 22.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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