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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheunenbrand in Wildpark: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Hanau (ots)

(fg) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Scheunenbrand in der Fasaneriestraße in einem dortigen Wildpark in Klein-Auheim im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 16 Uhr über den Brand der Scheune informiert und rückten umgehend aus. Nach bisherigem Erkenntnisstand zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde daher der Rettungsdienst hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen.

Offenbach, 21.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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