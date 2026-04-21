POL-OF: Scheunenbrand in Wildpark: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden
Hanau (ots)
(fg) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell bei einem Scheunenbrand in der Fasaneriestraße in einem dortigen Wildpark in Klein-Auheim im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 16 Uhr über den Brand der Scheune informiert und rückten umgehend aus. Nach bisherigem Erkenntnisstand zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde daher der Rettungsdienst hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen.
Offenbach, 21.04.2026, Pressestelle, Felix Geis
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