Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blumentopf entzündet: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer; Mit Waffe gedroht: Wer hat den Unbekannten gesehen?; Zeugensuche nach Unfallflucht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Blumentopf entzündet: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer - Offenbach

(fg) Ein Unbekannter betrat am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, ein Mehrfamilienhaus im Hessenring (einstellige Hausnummern), öffnete eine unverschlossene Wohnungstür im obersten Geschoss und entzündete einen auf einer Fensterbank stehenden Blumentopf. Dieser fiel im weiteren Verlauf vor das Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr und die Polizei aufgrund der Rauchentwicklung alarmiert. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Reviers in Offenbach zu melden.

2. Mit Waffe gedroht: Wer hat den Unbekannten gesehen? - Offenbach

(fg) Ein unter Alkoholeinfluss und wohl auch Rauschmitteln stehender Unbekannter soll am Montag, kurz nach 17 Uhr, den Inhaber einer Bar in der Löwenstraße mit einer Waffe bedroht haben, ehe er sich in Richtung Berliner Straße davonmachte. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Unbekannte zunächst alleine in der Bar (20er-Hausnummern) und habe dort unter anderem Alkohol konsumiert. Nach einem Wortwechsel mit einer Mitarbeiterin habe der Inhaber den Mann vor die Tür begleitet. Dort soll der Unbekannte eine Waffe aus seinem Hosenbund geholt und mit dieser gedroht haben. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Weißer SUV gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Vergangene Woche entwendeten Gauner einen weißen SUV mit OF-Kennzeichenschildern. Der etwa 17.000 Euro teure Wagen wurde am Montag (13. April), gegen 12 Uhr, durch seinen Besitzer in der Andréstraße (50er-Hausnummern) abgestellt. Fünf Tage später, etwa zur gleichen Uhrzeit, fand er nur noch einen leeren Parkplatz vor. Die Diebe überwanden offenbar in diesem Zeitraum die Sicherungen des Kia Sportage und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

4. Richtungsänderung hatte viel Sachschaden und einen Leichtverletzten zur Folge - Langen

(me) Insgesamt etwa 20.000 Euro Sachschaden an drei Wagen und eine leicht verletzte Person sind das Resultat der Fahrtrichtungsänderung eines bis dato unbekannten Wagenlenkers vom Montagmorgen. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die vier Beteiligten gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 486 in Richtung Mörfelden-Walldorf unterwegs. Im Bereich einer Abfahrt zog der Unbekannte mit seinem augenscheinlich gelben Gefährt mit DI-Kennzeichenschildern unvermittelt von der Abbiegespur zurück auf die Bundesstraße, weshalb eine dicht dahinterfahrende Land-Rover-Lenkerin abrupt abbremsen musste. Ein nachfolgender Fahrer eines weißen VW-Transporters und eine Skoda-Lenkerin konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren in der Folge nacheinander ihrer Vorderfrau beziehungsweise ihrem Vordermann auf. Aufgrund der Wucht der Kollisionen verletzte sich der Lenker des VW leicht. Zudem war sein Wagen nicht mehr fahrbereit. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen zu melden (06103 9030-0).

5. Zeugensuche nach Unfallflucht - Dietzenbach

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer VW beschädigt wurde und ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro entstand, suchen die Ermittler der Polizeistation Dietzenbach nach Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellte der Fahrzeugeigentümer seinen schwarzen Kleinwagen am Freitag, gegen 17.20 Uhr, am Fahrbahnrand der Friedensstraße (10er-Hausnummern) ab. Am nächsten Tag, gegen 10.05 Uhr, musste dieser dann feststellen, dass sein Wagen auf der linken Fahrzeugseite starke Beschädigungen aufwies. Vermutlich streifte der bis dato unbekannte Unfallverursacher den VW mit FD-Kennzeichen beim Vorbeifahren mit der Fahrzeugfront und verschob den Polo einige Meter nach hinten, wodurch dieser nicht mehr fahrbereit war. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach.

6. Wer kann Hinweise auf den Fahrraddieb geben? -Langen

(cb) Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit dunklem Vollbart und von einem ungepflegten Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzem Oberteil und Kapuze über dem Kopf - so wird der Fahrraddieb beschrieben, der am Montagabend ein Rennrad in der Südlichen Ringstraße (70er-Hausnummern) geklaut hatte. Der Unbekannte näherte sich zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr dem Fahrradständer, überwand das Fahrradschloss und nahm das schwarz-goldene Rad der Marke Orbea im Wert von etwa 3.600 Euro mit sich. Zeugen, welche Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 an die Beamten der Polizeistation Langen.

Offenbach, 21.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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